إرهاب

8 قتلى في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
هجوم مالي
هجوم مالي
لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي، وقال مصدر: إن "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري"، وفقا لـ"سبوتنيك". وتشهد مالي النصيب الأكبر من عدد العمليات الإرهابية المنفذة في إقليم الساحل والصحراء الإفريقي، وذلك لاحتضانها العديد من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة المصنف إرهابيا لدى المجتمع الدولي.
وفي العام الماضي، شهدت البلاد نسبة 64% من إجمالي العمليات الإرهابية المنفذة على مستوى دول الإقليم كله، وكان لجماعتي الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وأنصار الإسلام نسبة تنفيذ لا يقل عن 26% من العمليات. وكانت الفصائل التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تأسست في مارس 2017، هي الأكثر تنسيقًا
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رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
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قتيل و11 مصابا في تفجير انتحاري بمدينة أعزاز السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل ومصابين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأضاف المرصد أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بإصابات متفاوتة. وتمكنت القوى الأمنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في وقت سابق، من إلقاء القبض على خلية مسؤولة عن عدة تفجيرات ضربت مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة تركيًّا والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وخلفت الكثير من الدمار.
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5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
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باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
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حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
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