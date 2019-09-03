8 قتلى في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

هجوم مالي

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي، وقال مصدر: إن "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري"، وفقا لـ"سبوتنيك". وتشهد مالي النصيب الأكبر من عدد العمليات الإرهابية المنفذة في إقليم الساحل والصحراء الإفريقي، وذلك لاحتضانها العديد من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة المصنف إرهابيا لدى المجتمع الدولي.

وفي العام الماضي، شهدت البلاد نسبة 64% من إجمالي العمليات الإرهابية المنفذة على مستوى دول الإقليم كله، وكان لجماعتي الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وأنصار الإسلام نسبة تنفيذ لا يقل عن 26% من العمليات. وكانت الفصائل التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تأسست في مارس 2017، هي الأكثر تنسيقًا