جريمة

قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
مستشفى العباسية للأمراض النفسية - أرشيفية
مستشفى العباسية للأمراض النفسية - أرشيفية
قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام أب بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لقيام النيابة بمعاينتها. وتعود الواقعة لشهر
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مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
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طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
مذبحة-الحوامدية‎ (3)

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
القبض-على-متهم

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
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