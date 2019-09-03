قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

مستشفى العباسية للأمراض النفسية - أرشيفية

قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام أب بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لقيام النيابة بمعاينتها. وتعود الواقعة لشهر