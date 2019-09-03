قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية
تحرير:أسماء أبو السعود
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
مستشفى العباسية للأمراض النفسية - أرشيفية
قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام أب بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لقيام النيابة بمعاينتها.
وتعود الواقعة لشهر
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام أب بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لقيام النيابة بمعاينتها.
وتعود الواقعة لشهر 7 الماضي، إذ قتل المتهم زوجته ثم قتل "تسنيم" ذات العام والنصف خلال نومها في حضن والدتها، بعد ذلك توجه للسرير المجاور وقتل نجلتيه آية، 8 أعوام، ومنة، 4 أعوام، وأخيرا ترك الغرفة وتوجه لغرفة ابنه الوحيد خالد، 11 عامًا فقتله.
وكشف المتهم، أنّه بعد انتهاء مهمته التي خطط لها قبلها بيومين، واشترى لها ساطورا خصيصًا عاد لغرفة النوم الأولى، حيث جثث زوجته وبناته الثلاث مرة أخرى، وألقى نظرة أخيرة عليهن وألقى سلاح الجريمة وسط دمائهن على أرض الغرفة.