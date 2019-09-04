الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

الإفراط في تناول الفواكه يعد أحد الأسباب الأساسية للإصابة بالانتفاخ، لأن الفواكه تحتوي على نوع من السكريات يسمى الفركتوز؛ لذا يجب تناولها باعتدال

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".

تمد الفواكه الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها، ومنها -على سبيل المثال- الزنك والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والمغنسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، توجد عدة أنواع تمد الجسم بمجموعة فيتامين B المركبة؛ لذا يوصى باستخدام الفواكه كـ"سناك" طبيعي، وتناول ما يقرب من ثلاث ثمرات في اليوم، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي

تمد الفواكه الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها، ومنها -على سبيل المثال- الزنك والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والمغنسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، توجد عدة أنواع تمد الجسم بمجموعة فيتامين B المركبة؛ لذا يوصى باستخدام الفواكه كـ"سناك" طبيعي، وتناول ما يقرب من ثلاث ثمرات في اليوم، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، ومنها:

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1- انتفاخات متكررة

الإفراط في تناول الفواكه يعد أحد الأسباب الأساسية للإصابة بالانتفاخ، لأن الفواكه تحتوي على نوع من السكريات يسمى الفركتوز، ولسوء الحظ يعاني العديد من الأشخاص من جهاز هضمي حساس، إذ تصعب هنا عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سلس، ويعتقد الباحثون أن 40% من الأشخاص يعانون من حالة مرضية تسمى "سوء امتصاص الفركتوز"، حيث يصعب على الأمعاء الدقيقة امتصاصه بشكل فعال.

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2- الإسهال

المشكلات الناتجة عن امتصاص الفركتوز، من المحتمل أن تتسبب في الإسهال المتكرر، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تؤثر فيها الفواكه فى الجهاز الهضمي بشكل سيئ، وعلى الجانب الآخر، كثير من الفواكه؛ مثل التفاح، غنية أيضًا بالبكتين الذي يعد أحد أنواع الألياف الغذائية التى تزيد من متلازمة القولون العصبي، فإذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، حاول التقليل من استهلاك الفواكه، فتفاحة واحدة في اليوم تكفي.

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3- عدم القدرة على فقدان الوزن

عند الالتزام بنظام غذائي صحي، فإنك تحاول قدر الإمكان تناول الأطعمة الصحية فقط، والتوقف عن تناول المشروبات الغازية والحلويات المصنعة، ولكن توجد مشكلة واحدة، وهي أنك لا تفقد وزنك. الجميع متفق على أن الفواكه تعد بديلا صحيا للحلويات المصنعة والوجبات السريعة، وينصح أيضا بتناولها كـ"سناك" طبيعي، والتوقف عن تناول الكربوهيدرات؛ من أجل فقدان سريع للوزن.

في أي وقت تقوم بالإفراط في تناول الكربوهيدرات، يؤدي ذلك إلى إطلاق الأنسولين، فهل تعلم أن الموز يحتوي على نفس معدلات الكربوهيدرات التي تحتوي عليها قطعتان من الخبز؟ إذن، فهمت الآن أن الفواكه قد تزيد من وزنك بشكل كبير، فعليك الاعتدال في استهلاكها.

4- زيادة نسبة السكر في الدم

تناول عصير الفواكه باستمرار يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وفي هذه الحالة تعد الفواكه خيارا غير مثالي في كثير من الأحيان، حيث يحتوي كوب عصير الفاكهة على نفس كمية السكر الموجودة في علبة الصودا.

لا نستطيع أن نقول إن الفواكه خيار غير صحي، ولكن الاعتدال في كل شيء مهم لفقدان صحي للوزن، كما يمكن تناول الخضراوات؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من الألياف الغذائية، تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتسهل من عملية امتصاص العناصر الغذائية المهمة في الجسم، وبالنسبة للعصائر، عصير البرتقال والليمون من المشروبات التي تحافظ على صحة الجسم دون زيادة الوزن.

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