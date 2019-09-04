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الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

الإفراط في تناول الفواكه يعد أحد الأسباب الأساسية للإصابة بالانتفاخ، لأن الفواكه تحتوي على نوع من السكريات يسمى الفركتوز؛ لذا يجب تناولها باعتدال
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الإفراط في تناول الفواكه
الإفراط في تناول الفواكه
ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".
تمد الفواكه الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها، ومنها -على سبيل المثال- الزنك والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والمغنسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، توجد عدة أنواع تمد الجسم بمجموعة فيتامين B المركبة؛ لذا يوصى باستخدام الفواكه كـ"سناك" طبيعي، وتناول ما يقرب من ثلاث ثمرات في اليوم، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي
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