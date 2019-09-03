جريمة

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
داعش- صورة أرشيفية
داعش- صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين خططوا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا للتنفيذ، بأن قاموا بالتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ على النحو المبين بالتحقيقات، إذ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وكان للمتهمين الأول والثالث شأن في إدارة التنظيم،
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خلافات-زوجية-طلاق

«جوزي تاجر مخدرات».. محكمة الأسرة تقضي بتطليق إيمان

قضت محكمة أسرة السلام، اليوم الثلاثاء، بتطليق زوجة من زوجها للضرر، لاتجاره في المخدرات، وإثبات حقها في كل الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها وذكرت فيها أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجها لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر حكم قضائي نهائي ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وتم تداول القضية على مدار نحو عام كامل في أروقة المحاكم، وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من السجل الجنائي للزوج، وكذا صورة من الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
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داعش (2)

لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
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تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
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