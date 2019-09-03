دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

داعش- صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين خططوا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا للتنفيذ، بأن قاموا بالتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ على النحو المبين بالتحقيقات، إذ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وكان للمتهمين الأول والثالث شأن في إدارة التنظيم،