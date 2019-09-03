رياضة

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
مانو مينيزيس
مانو مينيزيس
أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: "الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب المنتخب البرازيلي السابق والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة حاليا على أن يبدأ تدريب الفريق مطلع يناير المقبل وهو ما لا يناسب النادي في
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اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
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أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".
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مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
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تركي آل الشيخ يعود بـ4 قذائف جديدة ضد الخطيب

مخطئ من يظن أن ابتعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الساحة الرياضية المصرية، سيمنعه من الهجوم -من جديد- على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عاد آل الشيخ لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16.
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وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
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