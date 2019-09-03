«جوزي تاجر مخدرات».. محكمة الأسرة تقضي بتطليق إيمان

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

خلافات أسرية- صورة أرشيفية

قضت محكمة أسرة السلام، اليوم الثلاثاء، بتطليق زوجة من زوجها للضرر، لاتجاره في المخدرات، وإثبات حقها في كل الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها وذكرت فيها أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجها لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر حكم قضائي نهائي ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وتم تداول القضية على مدار نحو عام كامل في أروقة المحاكم، وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من السجل الجنائي للزوج، وكذا صورة من الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

«جوزي اتقبض عليه بـ6 كيلو حشيش»، تقول الزوجة إيمان. خ في دعواها أمام محكمة الأسرة، وأشار محاميها إلى أن زوجها دائم القبض عليه من قبل رجال المباحث ومداهمة وتفتيش مسكنه، ما يلحق بموكلته ضررا أدبيا ومعنويا، وهو الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر. ونوه محامي الزوجة أمام المحكمة، بأن موكلته