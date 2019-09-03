جريمة

«جوزي تاجر مخدرات».. محكمة الأسرة تقضي بتطليق إيمان

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
خلافات أسرية- صورة أرشيفية
خلافات أسرية- صورة أرشيفية
قضت محكمة أسرة السلام، اليوم الثلاثاء، بتطليق زوجة من زوجها للضرر، لاتجاره في المخدرات، وإثبات حقها في كل الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها وذكرت فيها أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجها لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر حكم قضائي نهائي ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وتم تداول القضية على مدار نحو عام كامل في أروقة المحاكم، وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من السجل الجنائي للزوج، وكذا صورة من الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
«جوزي اتقبض عليه بـ6 كيلو حشيش»، تقول الزوجة إيمان. خ في دعواها أمام محكمة الأسرة، وأشار محاميها إلى أن زوجها دائم القبض عليه من قبل رجال المباحث ومداهمة وتفتيش مسكنه، ما يلحق بموكلته ضررا أدبيا ومعنويا، وهو الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر. ونوه محامي الزوجة أمام المحكمة، بأن موكلته
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دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
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جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
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تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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29 سبتمبر.. النطق بالحكم في «حادث الواحات»

قررت المحكمة العسكرية تحديد جلسة 29 من سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي راح ضحيته 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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