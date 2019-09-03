بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

مانو

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

وجاء نص بيان الأهلي، كالتالي: "الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب المنتخب البرازيلي السابق، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة حاليا على أن يبدأ تدريب الفريق مطلع يناير المقبل، وهو ما لا يناسب النادي