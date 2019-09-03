رياضة

اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
بيساكا
بيساكا
أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
ويمتلك منتخب الأسود الثلاثة كلا من كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد وألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الذين يلعبون فى نفس مركز بيساكا (الظهير الأيمن)، لذلك من المتوقع ألا يتقدم للمنتخب أية لاعبين جدد لتعويض غياب اللاعب. ومن المقرر أن تستكمل التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يوم الخميس المقبل بمواجهة بين منتخبي
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مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
مانو مينيزيس‎

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
مصطفى-محمد

أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".
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أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
سانشيز (1)

سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
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