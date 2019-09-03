اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

بيساكا

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.

ويمتلك منتخب الأسود الثلاثة كلا من كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد وألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الذين يلعبون فى نفس مركز بيساكا (الظهير الأيمن)، لذلك من المتوقع ألا يتقدم للمنتخب أية لاعبين جدد لتعويض غياب اللاعب. ومن المقرر أن تستكمل التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يوم الخميس المقبل بمواجهة بين منتخبي



ويمتلك منتخب الأسود الثلاثة كلا من كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد وألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الذين يلعبون فى نفس مركز بيساكا (الظهير الأيمن)، لذلك من المتوقع ألا يتقدم للمنتخب أية لاعبين جدد لتعويض غياب اللاعب.



ومن المقرر أن تستكمل التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يوم الخميس المقبل بمواجهة بين منتخبي إيطاليا وأرمينيا على ملعب فازكين سركيسيان الجمهوري بأرمينيا.



وعلى الجانب الآخر يأمل فريق مانشستر يونايتد فى عودة بيساكا من الإصابة قبل انتهاء التوقف الدولى، حيث ينتظر الشياطين الحمر مواجهة قوية أمام فريق ليستر سيتى يوم 14 من الشهر الجارى على ملعب أولد ترافورد.