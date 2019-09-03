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5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
ونظرت لجنة الشكاوى في اجتماعها، الشكوى التي تقدمت بها شركة فودافون ضد صفحة ألتراس "حاسبات ومعلومات"، وأوصحت ايضا بحفظها، بعد تقديم الصفحة اعتذارا، وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.وقررت اللجنة فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها شكوى تقدم بها أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد
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قطار (2)

السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

الأعلى للإعلام: 12 موقعا روجت شائعات في واقعة معلمة بورسعيد

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الإثنين، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها. وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة 24" و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

رسميا.. عصام فرج أمينا عاما لـ«الأعلى للإعلام»

استقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، خلفا لأحمد سليم، الذي تم إعفاءه من منصبه، بعد إلقاء القبض عليه أمس، بتهمة تلقي رشوة، وجاء قرار المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بحضور وكيلا المجلس محمد العمري وعبد الفتاح الجبالي، والأعضاء جمال شوقي وحاتم زكريا ونادية مبروك وصالح الصالحي وسوزان قليني والدكتورة هدى زكريا ومجدي لاشين.
نقابة-الصيادلة

«أزمات لا تتوقف».. الصيادلة يدعون إلى عمومية طارئة

أزمات تتلاحق وكيان يهتز ومهنة تحتضر، فما إن تخمد النيران حتى تشتعل أخرى، وسط غياب الكوادر التى تتصدر أمر الصيادلة في مصر، فالنقابة العريقة والتى تعد واحدة من النقابات المهنية العملاقة، تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحالة من الهجوم الذي يعتبره الكثيرون غير مبرر، بل وصل الأمر لوصفه بالموجه والمدفوع. كل هذه المعطيات وفي ظل حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسلبية اللجنة القائمة على أمرها، دفع العديد من الصيادلة للمطالبة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء فرض الحراسة القضائية، وإجراء انتخابات على كل المقاعد.
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