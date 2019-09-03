5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

رضوى الشربيني

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.

ونظرت لجنة الشكاوى في اجتماعها، الشكوى التي تقدمت بها شركة فودافون ضد صفحة ألتراس "حاسبات ومعلومات"، وأوصحت ايضا بحفظها، بعد تقديم الصفحة اعتذارا، وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.وقررت اللجنة فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها شكوى تقدم بها أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد