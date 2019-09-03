عبدالحفيظ مدير الكرة الذي تخلى عن مبادئ وقيم الأهلي

سبب رئيس لحالة الاحتقان المشتعلة بين جماهير الأهلي والزمالك، هى تصريحات مسؤولي الناديين، ما يترتب عليه تفجر الأزمات تباعًا رغم إقامة المباريات دون حضور جماهير

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

سيد عبدالحفيظ

دائما ما يثير الجدل بتصريحاته، ويشغل نفسه بالشو الإعلامي يستهدف منه اللعب على مشاعر جماهير النادي تاركًا منصبه الذي يشغله كمدير للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والملفات التي تولاها للإشراف عليها، تفرغ للرد على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وابنه أمير مرتضى المشرف على الكرة، من خلال قفشة أو دعابة أو سخرية، في المقابل لم ينجح في القيام بمهام عمله الأصلي وفشل فيه إلى حد كبير بدليل كم المشكلات والأزمات التي ظهرت على مدار الفترة الماضية بين لاعبي الأهلي من ناحية وبينهم وبين الجهاز الفني من ناحية أخرى.

وتر الجماهير ترك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي كل الملفات التي تم تعيينه من أجل القيام بها، وتفرغ للعب على وتر الجماهير المنتمية إلى القلعة الحمراء، بعدما اكتشف أن رضاها عنه سيضمن له البقاء في منصبه مهما ارتكب من أخطاء، وتفرغ مدير الكرة للرد على أي شخص، يهاجم النادي الأهلي، خاصة رئيس الزمالك،