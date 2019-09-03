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السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.
وأكدت هيئة السكك الحديدة، أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعبث بمكونات القطارات، والتي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى، لضمان مسير آمن للقطارات وجودة أعلى للخدمة.يذكر أن الهيئة، بدأت اليوم تشغيل أول قطار مُحسن على خط "بنها - منوف" المكون من العربات المطورة بشركة "سيماف"،
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رضوى-الشربيني (1)

5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
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مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
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