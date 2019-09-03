السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

قطار - أرشيفية

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.

وأكدت هيئة السكك الحديدة، أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعبث بمكونات القطارات، والتي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى، لضمان مسير آمن للقطارات وجودة أعلى للخدمة.يذكر أن الهيئة، بدأت اليوم تشغيل أول قطار مُحسن على خط "بنها - منوف" المكون من العربات المطورة بشركة "سيماف"،