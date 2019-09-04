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إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

حالة من التخبط والتراجع تسيطر على سوق السيارات في مصر بشكل عام، والسيارات المنتجة محليا بشكل خاص، بسبب تراجع مبيعاتها وحجم إنتاجها خلال السنوات التسع الماضية
تحرير:كريم ربيع ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
صناعة السيارات
صناعة السيارات
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟
الحكومة تستعرض الإستراتيجية الجديدة أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات
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دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
البنك-المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
منتجات-البان

هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.
تعاملات بنكية (2)

قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
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مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (2)

بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
بورصة (2)

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
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