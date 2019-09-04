إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

حالة من التخبط والتراجع تسيطر على سوق السيارات في مصر بشكل عام، والسيارات المنتجة محليا بشكل خاص، بسبب تراجع مبيعاتها وحجم إنتاجها خلال السنوات التسع الماضية

تحرير:كريم ربيع ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟

الحكومة تستعرض الإستراتيجية الجديدة أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات

الحكومة تستعرض الإستراتيجية الجديدة

أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاج إليها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.

وتم بحث كل الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما تم استعراض تجارب عدد من الدول الأخرى في ما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية في قطاع المركبات والنقل، وتم تأكيد أن الإستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج يحفز تنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضاً صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلية، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.

وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الإستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن تتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.

ملامح الإستراتيجية الجديدة

رغم أن بيان الحكومة لم يكشف عن أي تفاصيل حول الإستراتيجية المقترحة، فإن مصادر حكومية قد كشفت في وقت سابق عن أن تلك الحوافز، التي سيتم إدخالها من خلال تعديلات على قانون الجمارك، ستقدم خصومات جمركية لمصنعي السيارات في مقابل زيادة استخدام المكون المحلي، حيث تنص التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات، على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا، على ثلاث شرائح وفق نسبة المكون المحلي.

وتابعت: «الحكومة وجدت أن من الأفضل تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كل الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر».

وتنص التعديلات المقترحة على أن للشركات التي ترفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 45% اختيار سداد الرسوم الجمركية عن المكونات المستوردة، والتي تمثل 55% من السيارة المجمعة محليا على أساس 5.6% ضريبة جمركية لكل مكون أو ضريبة جمركية فعلية بين 15% و20% لإجمالي المكونات.

أما في حال التزمت الشركات فقط بالحد الأدنى لنسبة التصنيع المحلي البالغة 45% فسيكون الحافز هو تخفيض سعر الضريبة الجمركية إلى 5.6% على المكونات المستوردة.

أما الشركات التي لا تستوفي نسب التصنيع المحلي فسيتم منحها فرصة تتمثل في أنه لن يكون لديها حق التمتع بحافز خفض الرسوم الجمركية إلى 5.6% ولكن ستحصل على خصم 50% من الجمرك النهائي للمكونات لتسدد 20% بدلا من 40%، وذلك مرهون بفترة تتمكن فيها الشركات من توفيق أوضاعها والاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات لزيادة نسب المكون المحلي المتوقعة.

وتقرر تحديد رسم جمركي قدره 2% للسلع الرأسمالية والآلات.

التطوير حياة أو موت

طالب اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بضرورة تشجيع صناعة السيارات لما تمثله من أهمية قصوى، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، من خلال إلغاء كل الجمارك على مكونات تصنيع السيارات عند الوصول إلى 45% مكونا محليا، فهي نسبة جيدة للغاية، بخلاف وسائل تحفيزية أخرى لمن يزيد على هذه النسبة.

وأوضح مصطفى لـ«التحرير» أن ما يتم حاليا من تفاهمات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات لتدشين خطوط تجميع في مصر هو خطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الرهان حاليا أصبح على ضخامة السوق المصرية، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى إفريقيا وآسيا.

19 شركة تجمع السيارات في مصر

أوضح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك 19 شركة تقوم بتجميع السيارات، وتعد المصرية الألمانية للسيارات «أجا»، ونيسان موتورز، وMCV لإنتاج الأتوبيسات، وجنرال موتورز، والعربية الأمريكية للتصنيع AVV، أكبر مصانع السيارات بمصر، بجانب 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، والصناعات المغذية.

وتبلغ الاستثمارات في قطاع السيارات نحو 3 مليارات دولار، منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حاليا فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها نحو 86 ألف عامل.