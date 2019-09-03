رياضة

مدرب إسبانيا: مستعد للتنحى إذا قرر إنريكى العودة

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
مورينيو
مورينيو
كشف روبرت مورينيو المدير الفنى الحالى للمنتخب الإسبانى عن استعداداه للتخلى عن مهمته الحالية فى سبيل عودة لويس إنريكى كمدير فنى للمنتخب، وتولى إنريكى تدريب المنتخب بعد كأس العالم 2018، لكنه اضطر للتخلى عن مهمته لاحقًا بسبب مرض ابنته التى توفيت بعد 5 أشهر من الصراع مع مرض سرطان العظام عن عمر 9 سنوات. وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفى الأول قبل التوقف الدولى: "لويس إنريكي صديقي، والأصدقاء يأتون أولا قبل أى مشروع ولذا إن قرر العودة لتدريب إسبانيا، سأكون سعيدا بالتنحى عن الإدارة الفنية فى سبيله والعمل كمساعد له مجددًا".
وعمل مورينيو كمساعد لـ إنريكى في روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يعاونه في تدريب إسبانيا، ويتولى مهمته مؤقتا لعدة أشهر، ثم بشكل دائم منذ يونيو 2019. كما تطرق مورينيو لطريقة اللعب التى ستخوض بها إسبانيا مبارياتها المقبلة قائلا: "ستكون شبيهة بأسلوب لويس، سنحاول السيطرة على الكرة بشكل إيجابى، ونبحث
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النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
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حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
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آرون وان بيساكا

اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
إنريكي- وأبنته‎

احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
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راموس يكشف عن خططه بعد اعتزاله كرة القدم

كشف سيرجيو راموس، قلب دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عن خططه المستقبلية عقب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في دخول عالم التدريب. وقال قائد ريال مدريد خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس" والذي من المقرر إذاعته لاحقا: "ما زلت أرى نفسي قائدًا لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول دائما الفوز بالألقاب مع المنتخب والمرينجى، لا أستبعد أن أدخل عالم التدريب في المستقبل بعد إنهاء مشوارى فى كرة القدم كلاعب".
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ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
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