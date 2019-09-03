مدرب إسبانيا: مستعد للتنحى إذا قرر إنريكى العودة

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

مورينيو

كشف روبرت مورينيو المدير الفنى الحالى للمنتخب الإسبانى عن استعداداه للتخلى عن مهمته الحالية فى سبيل عودة لويس إنريكى كمدير فنى للمنتخب، وتولى إنريكى تدريب المنتخب بعد كأس العالم 2018، لكنه اضطر للتخلى عن مهمته لاحقًا بسبب مرض ابنته التى توفيت بعد 5 أشهر من الصراع مع مرض سرطان العظام عن عمر 9 سنوات. وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفى الأول قبل التوقف الدولى: "لويس إنريكي صديقي، والأصدقاء يأتون أولا قبل أى مشروع ولذا إن قرر العودة لتدريب إسبانيا، سأكون سعيدا بالتنحى عن الإدارة الفنية فى سبيله والعمل كمساعد له مجددًا".

وعمل مورينيو كمساعد لـ إنريكى في روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يعاونه في تدريب إسبانيا، ويتولى مهمته مؤقتا لعدة أشهر، ثم بشكل دائم منذ يونيو 2019. كما تطرق مورينيو لطريقة اللعب التى ستخوض بها إسبانيا مبارياتها المقبلة قائلا: "ستكون شبيهة بأسلوب لويس، سنحاول السيطرة على الكرة بشكل إيجابى، ونبحث