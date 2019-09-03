نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

نيمار

يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.

وطالب اللاعب صاحب الـ27 عامًا إدارة الباراسا بملبغ 24 مليون يورو، وكان من المقرر أن يحصل اللاعب على مكافأة توقيع بقيمة 40 مليون يورو عندما وقع على تمديد عقده مع برشلونة عام 2017، تحصل منها نيمار على 14 مليونا فقط، ورفضت إدارة البارسا دفع باقي المكافأة بعد كسر اللاعب عقده وانتقاله لصفوف سان جيرمان. وعلى



وطالب اللاعب صاحب الـ27 عامًا إدارة الباراسا بملبغ 24 مليون يورو، وكان من المقرر أن يحصل اللاعب على مكافأة توقيع بقيمة 40 مليون يورو عندما وقع على تمديد عقده مع برشلونة عام 2017، تحصل منها نيمار على 14 مليونا فقط، ورفضت إدارة البارسا دفع باقي المكافأة بعد كسر اللاعب عقده وانتقاله لصفوف سان جيرمان.



وعلى الجانب الآخر تطالب إدارة البارسا اللاعب بملبغ 75 مليون يورو لخرق العقد ومغادرة النادى إلى فريق برشلونة بعد فترة قصيرة من التمديد.



وكشفت "أس" أيضا أنه من غير المتوقع حضور نيمار ولكن سيحضر عنه ممثلون

له، ويرفض ممثلو اللاعب تقديم معلومات حول عقده في باريس، لذلك ستجتمع الأطراف مرة أخرى، وهذه المرة يمكن أن يحضر رئيس نادي العاصمة الفرنسية ناصر الخليفي.