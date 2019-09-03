رياضة

نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
نيمار
نيمار
يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.
وطالب اللاعب صاحب الـ27 عامًا إدارة الباراسا بملبغ 24 مليون يورو، وكان من المقرر أن يحصل اللاعب على مكافأة توقيع بقيمة 40 مليون يورو عندما وقع على تمديد عقده مع برشلونة عام 2017، تحصل منها نيمار على 14 مليونا فقط، ورفضت إدارة البارسا دفع باقي المكافأة بعد كسر اللاعب عقده وانتقاله لصفوف سان جيرمان. وعلى
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النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
جوزيه-مورينيو

مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
حسين-الشحات (2)

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
نيمار

ريفالدو يطالب بعودة نيمار.. ووالد اللاعب يؤكد

علق ريفالد نجم منتخب البرازيل سابقا، على أزمة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للفريق الكتالونى، مشيرا إلى أن إدارة برشلونة عليها بذل قصارى جهدها من أجل انتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى البوجرانا مرة أخرى. وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "نحن نعرف كل ما حدث لنيمار، رحيله عن برشلونة كان خطأ، لكنه الآن يريد العودة، ويجب على إدارة البارسا ألا تترك نيمار يوقع لأى نادٍ آخر". وأكمل: "أنا على أمل أن تحل المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وأن يعود نيمار إلى المكان الذى لم يجب أن يرحل عنه أبدا".
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
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