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قبل تصويت بريكست.. جونسون يخسر الغالبية البرلمانية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مأزق وربما لن يكون الأول، فالرجل الذي يستهل أول أيام إدارته للحكومة بصدامات، خسر غالبيته البرلمانية، قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا، موضحا في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا"، فيما أعرب الليبراليين الديمقراطيين، في بيان أيضا، عن سرور لإعلان النائب إلى صفوف الحزب، بحسب سكاي نيوز.
جاءت استقالة لي، بالتزامن مع عودة النواب اليوم الثلاثاء، وسط أجواء متوترة، إذ يستعد نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة، لمنع الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.ويستطيع النواب المعارضين للخروج من أوروبا دون اتفاق، تقديم نص قانون الأربعاء، لإجبار جونسون، على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست
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لتهديدها الأمن القومي.. الصين تهاجم أمريكا

اعترضت الصين، اليوم الثلاثاء، على إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأمريكية. وقال نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا: إن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير.. لن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضًا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأمريكية". وأشار ليو هوا إلى أن واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم.
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انفجار ضخم يهز مدينة أنتويرب البلجيكية

وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية؛ ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، بحسب خدمات الطوارئ. وقالت خدمة الإطفاء في المدينة: إن "أطقم الطوارئ أنقذت شخصا من بين الأنقاض، لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار إلى الآن". كانت الشرطة البلجيكية، أعلنت في ديسمبر الماضي، أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار، وعقب ذلك نجحت الشرطة في القبض عليه، واقتياده إلى المحاكمة.
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صادرات النفط الإيراني تكشف نقاط ضعف سياسة واشنطن

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ممارسة نوع من الضغط السياسي على إيران، ليست على المستوى الأمثل من الفعالية، خاصة أن طهران لا تزال قادرة على تصدير كميات معقولة من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار عدد من التقارير الدولية إلى أن إيران لا تزال لديها قدرات معقولة على تصدير النفط في العديد من الأجزاء على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قد يشير إلى بعض نقاط الضعف في السياسة الأمريكية تجاه طهران بشكل واضح على مدى الأشهر الماضية.
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فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
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جونسون يطالب بتمديد تعليق عمل البرلمان البريطاني

قدَم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طلبًا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقال في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثانية يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر"، ونفى رئيس الوزراء البريطاني، أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق،
إيمانويل-ماكرون

ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
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بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
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