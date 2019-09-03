حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

حسين الشحات

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.

وشارك حراس الأهلي في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في نهاية المران الذي أقيم، مساء اليوم، للتحضير لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا. واطمأن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على حالة محمد محمود، لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي. وواصل «محمود»،