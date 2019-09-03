رياضة

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
حسين الشحات
حسين الشحات
لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
وشارك حراس الأهلي في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في نهاية المران الذي أقيم، مساء اليوم، للتحضير لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا. واطمأن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على حالة محمد محمود، لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي. وواصل «محمود»،
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النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
جوزيه-مورينيو

مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
نيمار

نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.
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مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
مانو مينيزيس‎

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ يعود بـ4 قذائف جديدة ضد الخطيب

مخطئ من يظن أن ابتعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الساحة الرياضية المصرية، سيمنعه من الهجوم -من جديد- على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عاد آل الشيخ لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16.
وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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