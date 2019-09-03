مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

جوزيه مورينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".

وأكمل: "فى ليفربول روبيرتو فيرمينو يعود إلى الخلف بين الخطوط ليفتح مساحات لمحمد صلاح ومانى ليهاجما من تلك الفراغات". وأضاف المدير الفنى البرتغالى: "أرى أوبامينج يسجل الكثير من الأهداف حال لعبه فى الجانب الأيسر فى الريدز، فى آرسنال لا أرى ألكسندر لاكازيت لديه إمكانات فيرمينو". وسجل أوباميانج ثلاثة