رياضة

مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
وأكمل: "فى ليفربول روبيرتو فيرمينو يعود إلى الخلف بين الخطوط ليفتح مساحات لمحمد صلاح ومانى ليهاجما من تلك الفراغات". وأضاف المدير الفنى البرتغالى: "أرى أوبامينج يسجل الكثير من الأهداف حال لعبه فى الجانب الأيسر فى الريدز، فى آرسنال لا أرى ألكسندر لاكازيت لديه إمكانات فيرمينو". وسجل أوباميانج ثلاثة
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النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
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نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.
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ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
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