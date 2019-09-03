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887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

عبد الغفار: المستشفيات الجامعية شاركت بالمبادرات الرئاسية ومنها القضاء على قوائم الانتظار حيث أجري 59 ألف تدخل جراحي من إجمالي قوائم الانتظار و79% من عمليات زرع الكبد
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
مستشفى جامعي - ارشيفية
مستشفى جامعي - ارشيفية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، لمُتابعة جهود المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية، والمشاركة في المبادرات التي تبناها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات بني سويف، وطنطا، وأسيوط، والمنصورة، وعين شمس، وأمين عام المجلس
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قطار (2)

السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.
رضوى-الشربيني (1)

5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".
الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
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