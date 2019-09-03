الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

ساسي والنقاز

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".

ويلعب منتخب تونس مباراتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم الجمعة المقبل في رادس، قبل مواجهة كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ران الفرنسية. وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق الفوز على فريق الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد، خلال المواجهة التي جمعتهما