رياضة

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
ساسي والنقاز
ساسي والنقاز
استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
ويلعب منتخب تونس مباراتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم الجمعة المقبل في رادس، قبل مواجهة كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ران الفرنسية. وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق الفوز على فريق الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد، خلال المواجهة التي جمعتهما
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مورينيو: أوبامينج يحتاج للعب بجانب صلاح وفيرمينيو

علق جوزيه مورنيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد على بيير إيمريك أوبامينج مهاجم آرسنال مشيرًا إلى أنه يحتاج حاليا للانتقال لفريق ليفربول وأنه فى حالة لعبه فى صفوف الريدز مكان ساديو مانى سيكون أفضل له. وقال مورينيو فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس " الإنجليزية: "آرسنال يمتلك هجوما مميزا جدًّا، ولكن أعتقد أن أوبامينج يحب اللعب أكثر كمهاجم صريح" . وأوضح: "مركز المهاجم الصريح لأوبامينج ليس سيئًا، ويستطيع أيضًا تسجيل أهداف من الناحية اليسرى التي يجيد اللعب فيها".
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حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

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نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

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جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

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