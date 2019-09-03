مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الأمير أباظة

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.

وينعكس على السفينة ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا، كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان واسم نجمة الدورة الفنانة نبيلة عبيد. وفي سياق متصل، أعلن محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى الإسكندرية، عرض الأفلام