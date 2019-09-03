فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الأمير أباظة
الأمير أباظة
كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
وينعكس على السفينة ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا، كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان واسم نجمة الدورة الفنانة نبيلة عبيد. وفي سياق متصل، أعلن محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى الإسكندرية، عرض الأفلام
اقرأ المزيد
هند-صبري (1)

قائمة أفلام «قرطاج».. هند صبري تنافس بـ«نورا تحلم»

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذى ستنطلق فعالياته يوم 26 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر 2019، عن قائمة الأفلام التونسية التى تم انتقاؤها من قبل لجان مستقلة للمشاركة فى المسابقات الرسمية للدورة المقبلة، ويبلغ عددها 12 فيلما، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار 3 أفلام، في مقدمتها "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA ومستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها.
تيري-جيليام (2)

القاهرة السينمائي يمنح جائزة فاتن حمامة لتيري جيليام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج والممثل والكاتب البريطاني تيري جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله وتقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحدا من أهم مخرجي العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا، 20 نوفمبر المقبل، وقال رئيس المهرجان، محمد حفظى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن (جيليام) مخرج عبقري يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية.
زحمه -لسينما-احتفالات-المصريين-فى-اليوم-الثاني-لعيد-الفطر (14)

تفاصيل ملتقى «ميدفست السينمائي» بمحافظات الصعيد

يعرض ملتقى ميدفست - مصر السينمائي على مدى 5 أيام، أفلاما قصيرة من 5 دول مختلفة في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن هذه الأفلام: المصرية "صباح الفل، ابن بنوت، ورسالة لوالدي"، الأمريكية: "Push، Con Madre، Karouma"، ومن أيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم "أمنية"، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا، وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاث.
اقرأ المزيد من الأخبار
عمر-خيرت

الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
اورنچ -مصر -ترعى -مهرجان -الجونة السينمائي -في --دورته- الثالثة‎

أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.
شيرين سيف النصر (8)

شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org