وزير الشباب: الرياضة تحصل على أكبر دعم ورعاية من الرئيس

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

افتتاح بطولة الجمهورية للشركات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الرياضة المصرية تحصل على أكبر دعم ورعاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا خلال كلمته في افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52 بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرياضة تزيد الصحة وتزيد الإنتاج، لذلك تهتم بها الدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك مجالس إدارات الشركات الناجحة، واصفا بطولة الشركات بأولمبياد محلية كبرى.

ووضع وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شعلة بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52، والتي تحمل اسم "هضبة الجلالة" التي انطلقت منها الشعلة، معلنين افتتاح البطولة، وذلك في حضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات. ويعتبر مشروع هضبة الجلالة من أضخم