رياضة

وزير الشباب: الرياضة تحصل على أكبر دعم ورعاية من الرئيس

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
افتتاح بطولة الجمهورية للشركات
افتتاح بطولة الجمهورية للشركات
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الرياضة المصرية تحصل على أكبر دعم ورعاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا خلال كلمته في افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52 بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرياضة تزيد الصحة وتزيد الإنتاج، لذلك تهتم بها الدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك مجالس إدارات الشركات الناجحة، واصفا بطولة الشركات بأولمبياد محلية كبرى.
ووضع وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شعلة بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52، والتي تحمل اسم "هضبة الجلالة" التي انطلقت منها الشعلة، معلنين افتتاح البطولة، وذلك في حضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات. ويعتبر مشروع هضبة الجلالة من أضخم
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هاني- سعيد

أبطال «كوسكواد» في أمريكا للمنافسة على مستر أولمبيا

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، لاعبا فريق «كوسكواد»، أحمد عبدالجليل المحترف في فئه الفيزيك، وهاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم "مستر أولمبيا" للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة لاس فيجاس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بالبطولة في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصرية وفريق كوسكواد.
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«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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وزير-الرياضة‎ (3)

وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.
سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (1)

أول تعليق من سارة سمير عقب تتويجها بالذهبية الثالثة

أعربت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع، وقالت سارة عقب تتويجها بالميداليات: "سعيدة بميدالياتي في دورة الألعاب الإفريقية"، وأكدت أن فوزها ليس وليد الصدفة ولكنه جاء "نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل كبير ودعم معنوي من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أسرتي وأصدقائي". وتوجت سارة بالميداليات الثلاث على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
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