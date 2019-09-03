وزير الشباب: الرياضة تحصل على أكبر دعم ورعاية من الرئيس
تحرير:شيماء رشاد
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
افتتاح بطولة الجمهورية للشركات
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الرياضة المصرية تحصل على أكبر دعم ورعاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا خلال كلمته في افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52 بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرياضة تزيد الصحة وتزيد الإنتاج، لذلك تهتم بها الدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك مجالس إدارات الشركات الناجحة، واصفا بطولة الشركات بأولمبياد محلية كبرى.
ووضع وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شعلة بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52، والتي تحمل اسم "هضبة الجلالة" التي انطلقت منها الشعلة، معلنين افتتاح البطولة، وذلك في حضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات.
ويعتبر مشروع هضبة الجلالة من أضخم
ووضع وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شعلة بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52، والتي تحمل اسم "هضبة الجلالة" التي انطلقت منها الشعلة، معلنين افتتاح البطولة، وذلك في حضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات.
ويعتبر مشروع هضبة الجلالة من أضخم المشروعات المصرية، وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا تنفذ في المحافظات، وتكمن أهمية المشروع في كونه إحدى المساهمات في تحقيق التنمية في مصر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة.
ويشارك في البطولة 18 ألف لاعب ولاعبة، يمثلون نحو 180 شركة عامة وخاصة، وهيئات ومصالح، يتنافسون جميعهم فى العديد من الألعاب الرياضية والثقافية التي ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
وأطلق ممثلون عن 18 ألف عامل مشارك بالبطولة، في سماء بورسعيد بالونات تحمل صورة الرئيس السيسي، وعلم مصر، ولوحة تحمل عبارة "تحيا مصر"، احتفالا بافتتاح البطولة.
ورحب محافظ بورسعيد، بالفرق المشاركة، مؤكدا أنه وجه الأجهزة التنفيذية المعنية في المحافظة، برفع درجات الاستعداد خلال منافسات البطولة، والتعاون لإنجاحها باعتبارها الحدث الرياضى الأبرز من حيث أعداد المشاركين، وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية والثقافية والفنية المدرجة بمنافساتها المختلفة.
وشدد الغضبان، على أهمية استضافة فعاليات البطولة من حيث المساهمة فى إحداث انتعاشة تجارية بأسواق المدينة، وتنشيط الحركة بالمدينة فى مختلف النواحى.