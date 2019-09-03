«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.

وكشف الموقع من خلال إنفوجراف عن دلالات الشعار بالتفصيل والذى جاء كالتالى ... مرونة الشال يمثل الجزء العلوى للشعار طبيعة حركة الشال المرنة. شكل ثلاثى الأبعاد يمثل الشعار فى دورانه عن دائرة ترمز إلى الشكل الكروي لكوكب الأرض وكرة القدم على حد سواء. عناصر الزخرفة أنماط الزخرفة النباتية التى