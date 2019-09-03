رياضة

«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
كأس العالم
كأس العالم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.
وكشف الموقع من خلال إنفوجراف عن دلالات الشعار بالتفصيل والذى جاء كالتالى ... مرونة الشال يمثل الجزء العلوى للشعار طبيعة حركة الشال المرنة. شكل ثلاثى الأبعاد  يمثل الشعار فى دورانه عن دائرة ترمز إلى الشكل الكروي لكوكب الأرض وكرة القدم على حد سواء. عناصر الزخرفة  أنماط الزخرفة النباتية التى
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هاني- سعيد

أبطال «كوسكواد» في أمريكا للمنافسة على مستر أولمبيا

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، لاعبا فريق «كوسكواد»، أحمد عبدالجليل المحترف في فئه الفيزيك، وهاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم "مستر أولمبيا" للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة لاس فيجاس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بالبطولة في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصرية وفريق كوسكواد.
وزير -الشباب -يفتتح -بطولة -الجمهورية -للشركات (1)

وزير الشباب: الرياضة تحصل على أكبر دعم ورعاية من الرئيس

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الرياضة المصرية تحصل على أكبر دعم ورعاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا خلال كلمته في افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52 بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرياضة تزيد الصحة وتزيد الإنتاج، لذلك تهتم بها الدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك مجالس إدارات الشركات الناجحة، واصفا بطولة الشركات بأولمبياد محلية كبرى.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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اتحاد-الكرة

تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

مدرب الفراعنة السابق: حال كرة القدم المصرية لن ينصلح

يرى محسن صالح، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن حال كرة القدم المصرية لن ينصلح إلا إذا طبقنا الأسلوب العلمي، واستعنا بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء. وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "تمهيد الطريق يجب أن يسبق اختيار الفريق، ويجب إعادة النظر في الانتخابات ومناطق الخد وهات، وفي عدد الأندية الشعبيه والمؤسسات، وعدد اللاعبين الأجانب والعرب ولجنة المجاملات، وحكام المناسبات، وفي البطولات العربية والإفريقية للأندية والمنتخبات، وفي كيفية عودة الجماهير للمدرجات".
إنيستا

إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

أشاد الإسباني أندرياس إنيستا، بمواطنه فرناندو توريس، واصفا إياه بأنه شخصية مثالية في عالم كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء فريقيهما، فيما ستكون آخر مباراة للمهاجم المدريدي. وقال إنيستا صاحب الـ35 عامًا، فور انتهاء تمرين فريقه فيسيل كوبي الياباني: "(توريس) شخصية مثالية في عالم كرة القدم، لقد حقق نتائج مع جميع الفرق التي لعب لها، إنه لاعب محبوب ورائع". وأضاف لاعب برشلونة السابق إنه يشعر بإحساس "غريب"، لكنه "سعيد" أيضا لأنه سيشارك في آخر مباراة لزميله السابق في منتخب بلاده "لاروخا"، وتمنى له التوفيق في المباراة التي تقام في اليابان.
عمرو -الجناينى

7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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