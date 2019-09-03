جريمة

الجنايات تُجدد حبس وزير العدل الأسبق 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
رئيس محكمة جنايات القاهرة- أرشيفية
رئيس محكمة جنايات القاهرة- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوط بها.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابات، إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. ونسبت
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قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
خلافات-زوجية-طلاق

«جوزي تاجر مخدرات».. محكمة الأسرة تقضي بتطليق إيمان

قضت محكمة أسرة السلام، اليوم الثلاثاء، بتطليق زوجة من زوجها للضرر، لاتجاره في المخدرات، وإثبات حقها في كل الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها وذكرت فيها أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجها لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر حكم قضائي نهائي ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وتم تداول القضية على مدار نحو عام كامل في أروقة المحاكم، وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من السجل الجنائي للزوج، وكذا صورة من الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

قبل الحكم عليه.. إيداع قاتل زوجته وأبنائه بالفيوم مستشفى العباسية

قررت جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم الثلاثاء، إيداع "خالد م. ف. ع."، 35 عامًا، مدرس بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشي بمركز الفيوم، والمتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، للتأكد من صحة قواه العقلية، وإذا كان مريض نفسيًا من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.. وكان الأب قد أقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة خلال نومهم بواسطة ساطور اشتراه خصيصًا لقتلهم، بعدما هدده شركاؤه في التنقيب عن الآثار باغتصاب زوجته وقتل أبنائه نتيجة اختلافهم على توزيع الآثار بينهم.
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قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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