الجنايات تُجدد حبس وزير العدل الأسبق 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

رئيس محكمة جنايات القاهرة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوط بها.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابات، إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. ونسبت