رياضة

أبطال «كوسكواد» في أمريكا للمنافسة على مستر أولمبيا

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
أحمد عبدالجليل وهاني سعيد
أحمد عبدالجليل وهاني سعيد
وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، لاعبا فريق «كوسكواد»، أحمد عبدالجليل المحترف في فئه الفيزيك، وهاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم "مستر أولمبيا" للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة لاس فيجاس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بالبطولة في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصرية وفريق كوسكواد.
وأكد إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، ومؤسس فريق «كوسكواد»، أن وجود لاعبين مصريين يمثلون مصر فى أكبر بطولة في العالم للمحترفين، بفئات لم تنافس فيها مصر من قبل شىء يسعد ويفخر به أي مصري، وأنا شخصيًّا سأكون راضيًا بأي نتيجة لهؤلاء الأبطال، لأن أول مشاركة
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«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.
وزير -الشباب -يفتتح -بطولة -الجمهورية -للشركات (1)

وزير الشباب: الرياضة تحصل على أكبر دعم ورعاية من الرئيس

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الرياضة المصرية تحصل على أكبر دعم ورعاية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا خلال كلمته في افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ52 بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرياضة تزيد الصحة وتزيد الإنتاج، لذلك تهتم بها الدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك مجالس إدارات الشركات الناجحة، واصفا بطولة الشركات بأولمبياد محلية كبرى.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
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فيليب-كوتينيو (2)

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة؟.. فالفيردي يجيب

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مصير الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع البارسا، وذلك حسبما أفاد عقب الفوز على نابولي بهدفين مقابل هدف. وقال فالفيردي ملمحًا لبقاء اللاعب الموهوب مع البارسا: «نحن نعول على كوتينيو، فسوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة، لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. كوتينيو معنا حتى الآن، وعدم مشاركته في مباراة نابولي تعود إلى أنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال، وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي، أم لا».
فالفيردي‎

«غياب ميسي والمشاركة الأولى لفيربو».. فالفيردي يتحدث

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام نابولي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر الخميس، في ولاية ميامي، ضمن جولة الفريق الكتالوني الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف. وأكد فالفيردي أنه يسعى للاعتماد على كل اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار على أفضل تشكيلة يخوض بها فريقه مباريات الموسم الجديد، مضيفا: «أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين، من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا».
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