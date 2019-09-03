أبطال «كوسكواد» في أمريكا للمنافسة على مستر أولمبيا

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

أحمد عبدالجليل وهاني سعيد

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، لاعبا فريق «كوسكواد»، أحمد عبدالجليل المحترف في فئه الفيزيك، وهاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم "مستر أولمبيا" للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة لاس فيجاس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بالبطولة في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصرية وفريق كوسكواد.

وأكد إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، ومؤسس فريق «كوسكواد»، أن وجود لاعبين مصريين يمثلون مصر فى أكبر بطولة في العالم للمحترفين، بفئات لم تنافس فيها مصر من قبل شىء يسعد ويفخر به أي مصري، وأنا شخصيًّا سأكون راضيًا بأي نتيجة لهؤلاء الأبطال، لأن أول مشاركة