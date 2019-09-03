بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

متهمون- صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في وقت سابق، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا طوارئ، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. ووجهت نيابة أمن الدولة