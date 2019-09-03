جاهل وسندمرك.. وزير الداخلية التركي يهدد قاهر أردوغان

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

أكرم إمام أوغلو

"التدمير" لغة غير قانونية لجأ لها وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، لتهديد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وعضو الحزب الجمهوري المعارض لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكشفت نبرة الوزير عن ضغائن في نفسه تجاه، الرجل الذي تحدى أردوغان وحزبه الحكم، ونجح في انتزاع المدينة التركية الأهم من قبضتهم، وقال صويلو، خلال تصريحات أطلقها من مدينة بورصة بشمال شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، بأن علمية إقالة رؤساء 3 بلديات "تتفق مع القانون"،

وأقالت حكومة أردوغان في أغسطس الماضي، بصورة مفاجئة، رؤساء 3 بلديات أكراد في جنوب شرقي تركيا، على خلفية صلات مزعومة تجمعهم مع منظمات إرهابية، بعد أقل من 5 أشهر على انتخابهم، في خطوة أثارت احتجاجات محلية وانتقادات دولية.وأعلن إمام أوغلو، تضامنه مع رؤساء البلديات المنتخبين، معتبرا أنها خطوة "غير قانونية