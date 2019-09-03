رياضة

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع سامى العراقى

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
سامي العراقي
سامي العراقي
تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع اللاعب سامي العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ويأتى التعاقد لرغبة القلعة البيضاء فى الاحتفاظ بلقب دوري سوبر السلة للموسم الثاني على التوالي. ويملك سامي العراقي سجلا حافلا فى اللعبة، حيث كان يلعب فى الدانمارك ولعب أيضًا بين صفوف منتخب الدانمارك؛ ما جعل مجلس الزمالك يتعاقد معه بناء على رؤية وطلب من جانب عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق السلة.
والتقى مرتضى منصور، رئيس النادي باللاعب في حضور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي، وعصام عبدالحميد، المدير الفني لسلة الزمالك، وطارق السعيد المدير الإداري وأحمد عادل عبدالفتاح مدرب الفريق. وتعاقد نادي الزمالك مع إسلام سالم، لاعب فريق الجزيرة السابق، لتدعيم صفوف الأبيض لمدة موسمين مقبلين، كما ضم كريم الدهشان،
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علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
محمود-الخطيب (1)

مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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