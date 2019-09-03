صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع سامى العراقى

تحرير:محمد جمال ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

سامي العراقي

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع اللاعب سامي العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ويأتى التعاقد لرغبة القلعة البيضاء فى الاحتفاظ بلقب دوري سوبر السلة للموسم الثاني على التوالي. ويملك سامي العراقي سجلا حافلا فى اللعبة، حيث كان يلعب فى الدانمارك ولعب أيضًا بين صفوف منتخب الدانمارك؛ ما جعل مجلس الزمالك يتعاقد معه بناء على رؤية وطلب من جانب عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق السلة.

والتقى مرتضى منصور، رئيس النادي باللاعب في حضور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي، وعصام عبدالحميد، المدير الفني لسلة الزمالك، وطارق السعيد المدير الإداري وأحمد عادل عبدالفتاح مدرب الفريق. وتعاقد نادي الزمالك مع إسلام سالم، لاعب فريق الجزيرة السابق، لتدعيم صفوف الأبيض لمدة موسمين مقبلين، كما ضم كريم الدهشان،