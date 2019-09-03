مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

تحرير:علي الزيني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

مران الزمالك

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.

وخاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني تدريبات إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال عقب نهاية التدريبات الجماعية للفريق بناء على طلب من ميتشو لرفع معدل اللياقة لهذا الثلاثي. وأدى محمد حسن تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، وذلك بسبب الآلام التي يعانيها في الركبة، وخضع لتدريبات تأهيلية تحت إشراف