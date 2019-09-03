جريمة

قبل الحكم.. محطات في دعوى إلغاء التعليم بـ«التابلت»

مستند تنفيذ المشروع يؤدي لحالة من إرباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أدائهم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك بصفة عامة
تحرير:تهامى البندارى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
التابلت في المدارس- صورة أرشيفية
التابلت في المدارس- صورة أرشيفية
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربيه والتعليم وطالب بوقف تنفيذ المشروع.
حضور مكثف شهدت الجلسات الماضية حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامي في الدعوى، فيما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات
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قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
المستشار-حسن-فريد

الجنايات تُجدد حبس وزير العدل الأسبق 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوط بها.
خلافات-زوجية-طلاق

«جوزي تاجر مخدرات».. محكمة الأسرة تقضي بتطليق إيمان

قضت محكمة أسرة السلام، اليوم الثلاثاء، بتطليق زوجة من زوجها للضرر، لاتجاره في المخدرات، وإثبات حقها في كل الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها وذكرت فيها أن رجال المباحث ألقوا القبض على زوجها لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر حكم قضائي نهائي ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وتم تداول القضية على مدار نحو عام كامل في أروقة المحاكم، وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت صورة من السجل الجنائي للزوج، وكذا صورة من الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
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معاشات (2)

محطات معركة الـ 11 سنة لضم «العلاوات الخمس» للمعاشات

محطات هامة مرت بها إشكالية ضم واحتساب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة الموظف إلى المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، حتى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أمس الأربعاء، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
تأجيل-محاكمة-خاطف-الطائرة-المصرية

«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.
محكمة-ارشفية

«خلية الوراق وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، لإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تعقد جلسة سماع مرافعات الدفاع بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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