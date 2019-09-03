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التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
طائرة مسيرة - أرشيفية
طائرة مسيرة - أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشددمتحدث قوات التحالف العربي، على أن محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات
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وزارة-الخارجية-اللبنانية

لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".
الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
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الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
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صحف

صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.
الحوثيون

50 قتيلا و100 جريح.. ضحايا قصف سجن ذمار

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ارتفاع عدد القتلى إثر قصف استهدف سجنا في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 50 قتيلا ونحو 100 جريح. ونقل المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عن وزارة الصحة، أن "حصيلة مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في محافظة ذمار ارتفع لـ50 قتيلا و100 جريح"، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ القصف، قائلا: "طيران العدوان الأمريكي السعودي ومن يساندهم ارتكب مجزرة بشعة بحق سجن للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار، مساء أمس السبت، علما بأنه مقر معروف لكل الناس والزائرين ولجنة الصليب الدولية".
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
مجلس الامن

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
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