التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

طائرة مسيرة - أرشيفية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشددمتحدث قوات التحالف العربي، على أن محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات