رياضة

علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
علي معلول
علي معلول
أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
واستمر في حديثه: «أتمنى أن يقدم المنتخب مستويات أفضل مع المدرب الجديد، وبالتأكيد اللاعبون سيستقبلونه بصدر رحب لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة». وتطرق معلول للحديث عن مدرب النادي الأهلي الجديد، السويسري رينيه فايلر، متمنيا أن يكون اختيارًا صائبًا من الإدارة، لكنه لم يتعرف عليه حتى الآن». وحول
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مران-الزمالك-في-المغرب (4)

مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.
سامي -العراقي‎

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع سامى العراقى

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع اللاعب سامي العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ويأتى التعاقد لرغبة القلعة البيضاء فى الاحتفاظ بلقب دوري سوبر السلة للموسم الثاني على التوالي. ويملك سامي العراقي سجلا حافلا فى اللعبة، حيث كان يلعب فى الدانمارك ولعب أيضًا بين صفوف منتخب الدانمارك؛ ما جعل مجلس الزمالك يتعاقد معه بناء على رؤية وطلب من جانب عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق السلة.
هاني- سعيد

أبطال «كوسكواد» في أمريكا للمنافسة على مستر أولمبيا

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، لاعبا فريق «كوسكواد»، أحمد عبدالجليل المحترف في فئه الفيزيك، وهاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم "مستر أولمبيا" للمحترفين، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة لاس فيجاس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بالبطولة في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين، وهو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصرية وفريق كوسكواد.
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حسين-الشحات (2)

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبدالحفيظ مدير الكرة الذي تخلى عن مبادئ وقيم الأهلي

دائما ما يثير الجدل بتصريحاته، ويشغل نفسه بالشو الإعلامي يستهدف منه اللعب على مشاعر جماهير النادي تاركًا منصبه الذي يشغله كمدير للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والملفات التي تولاها للإشراف عليها، تفرغ للرد على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وابنه أمير مرتضى المشرف على الكرة، من خلال قفشة أو دعابة أو سخرية، في المقابل لم ينجح في القيام بمهام عمله الأصلي وفشل فيه إلى حد كبير بدليل كم المشكلات والأزمات التي ظهرت على مدار الفترة الماضية بين لاعبي الأهلي من ناحية وبينهم وبين الجهاز الفني من ناحية أخرى.
مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
مانو مينيزيس‎

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
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