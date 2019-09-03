علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

علي معلول

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».

واستمر في حديثه: «أتمنى أن يقدم المنتخب مستويات أفضل مع المدرب الجديد، وبالتأكيد اللاعبون سيستقبلونه بصدر رحب لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة». وتطرق معلول للحديث عن مدرب النادي الأهلي الجديد، السويسري رينيه فايلر، متمنيا أن يكون اختيارًا صائبًا من الإدارة، لكنه لم يتعرف عليه حتى الآن». وحول