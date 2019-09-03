جونسون يخسر أولى معاركه.. المعارضة تحسم مصير بريكست في البرلمان

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

بوريس جونسون

خسر بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، أول معاركه المهمة، بعدم فشل في كسب دعم النواب في التصويت الحاسم داخل البرلمان، بشأن الخروج من البريكست بدون اتفاق، إذ صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 بمن فيهم معارضي بريكست من الحزب المحافظ، لصالح مشروع قانون يمنع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مقابل 301 رفضوا التشريع، وهو ما يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء.. وفي أول تعليق له، اتهم جونسون البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،

ويأتي فشل رئيس الوزراء "العنيد" بعدما خسر اليوم، أيضا أغلبية البرلمان، بعد انضمام قيليب لي، نائب حزب المحافظين إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا. وأوضح لي، في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة