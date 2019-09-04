خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

خالد الغندور

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».

وأضاف الغندور، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: «الزمالك لديه مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز القوي والجدير بالاحترام، خاصة أنه تمكن من التغلب على النادي الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل». وتابع: