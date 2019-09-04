رياضة

خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
وأضاف الغندور، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: «الزمالك لديه مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز القوي والجدير بالاحترام، خاصة أنه تمكن من التغلب على النادي الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل». وتابع:
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علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
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مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

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صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع سامى العراقى

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع اللاعب سامي العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ويأتى التعاقد لرغبة القلعة البيضاء فى الاحتفاظ بلقب دوري سوبر السلة للموسم الثاني على التوالي. ويملك سامي العراقي سجلا حافلا فى اللعبة، حيث كان يلعب فى الدانمارك ولعب أيضًا بين صفوف منتخب الدانمارك؛ ما جعل مجلس الزمالك يتعاقد معه بناء على رؤية وطلب من جانب عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق السلة.
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مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».
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عبد الحفيظ يرد على أمير مرتضى: يذكرني بهذه المسرحية

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بشأن رأيه في تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وكان أمير، قد أشار في تصريحاته، إلى أن فايلر كان في ذيل القائمة التي استقر عليها ناديه لاختيار المدير الفني الجديد قبل أسابيع قليلة، معلقًا: «فايلر كان أقل المدربين الذين استقرينا عليهم، لكنه في النهاية شخص محترم وأتمنى له النجاح مع النادي الأهلي ومساعدة الفريق على العودة للمنافسة وأن يكون منافسًا قويًا للزمالك».
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سيد عبد الحفيظ يرد على مؤلف كتاب كيف تصبح فاشلا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه استفاد كثيرا من طلب نادي الزمالك خوض مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحكام أجانب، خاصة وأن الفريق البيض فقد عددا كبيرا من النقاط في تلك المباريات. ووجه عبد الحفيظ، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء بقناة الأهلي، رسالة نارية لأحد الأشخاص، بسبب هجومه الدائم على مجلس إدارة القلعة الحمراء، قائلا: «تعلمنا داخل النادي الأهلي، أن الكبر على أهل الكبر صدقة، مهما كان اسم هذا المتكبر ودرجته، ما تتكلمش عن النادي الأهلي من فوق لأنك بتتكلم عن أكبر رأس في إفريقيا ما ينفعش تتكلم معاه كده».
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عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».
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