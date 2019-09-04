في مثل هذا اليوم..إلغاء الألقاب المدنية الرسمية بمصر

تحرير:محمد عودة ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

مجلس قيادة الثورة

في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1952: مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية. وفي عام 1798: إعدام الثائر المصري محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. وفي عام 1870: إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ينهزم أمام القوات الألمانية ويقع أسير في يد الألمان. وفي عام 1888: جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية كوداك.

وفي عام 1948: النازيون يحاصرون مدينة ليننغراد.وفي عام 1953: انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة.وفي عام 1970: انتخاب سلفادور أليندي رئيسا لتشيلي.وفي عام 1977: انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية.وفي عام 1981: اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دولامار.وفي عام 1997: عملية فلسطينية