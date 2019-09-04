محكمة تونسية ترفض طلبا للإفراج عن مرشح رئاسي

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

نبيل القروي

رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى نبيل القروي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». ?والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.

وفي يونيو، أقر البرلمان تعديلا على القانون الانتخابي يحظر المرشحين الذين استفادوا من جمعيات خيرية أو تمويل أجنبي خلال العام الذي يسبق الانتخابات، الأمر الذي كان سيحرم القروي من المشاركة في الانتخابات.لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي توفي في يوليو دون أن يوقع على القانون، مما أتاح له المشاركة.ووصف