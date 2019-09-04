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محكمة تونسية ترفض طلبا للإفراج عن مرشح رئاسي

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
نبيل القروي
نبيل القروي
رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى نبيل القروي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». ?والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.
وفي يونيو، أقر البرلمان تعديلا على القانون الانتخابي يحظر المرشحين الذين استفادوا من جمعيات خيرية أو تمويل أجنبي خلال العام الذي يسبق الانتخابات، الأمر الذي كان سيحرم القروي من المشاركة في الانتخابات.لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي توفي في يوليو دون أن يوقع على القانون، مما أتاح له المشاركة.ووصف
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طائرة-مسيرة (4)

التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وزارة-الخارجية-اللبنانية

لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".
الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
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الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
نبيل- القروي (2)

قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
مجلس النواب الليبي

«النواب الليبي» يرحب ببيان مصر لإنهاء أزمة ليبيا

رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.
عبد الفتاح مورو

«النهضة» ترشح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس

استقرت حركة النهضة في تونس على ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قرار ترشيح مورو جاء خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، الذى عقد مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية. وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
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