«البنتاجون» يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار حدودي بطول 280 كيلومترا، على الحدود مع المكسيك، وذلك بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، للصحفيين، إنه بهدف تأمين هذه الأموال قرر البنتاجون «تأجيل» 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبانٍ عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال قد رصدت لها في الميزانية الخاصة بعام 2019.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بالسماح للرئيس دونالد ترامب المباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال وزارة الدفاع، لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.ورحب الرئيس الأمريكي بقرار المحكمة العليا الأمريكية، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» يقول: «نصر كبير بشأن الجدار..