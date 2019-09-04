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«البنتاجون» يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص
البنتاجون
البنتاجون
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار حدودي بطول 280 كيلومترا، على الحدود مع المكسيك، وذلك بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، للصحفيين، إنه بهدف تأمين هذه الأموال قرر البنتاجون «تأجيل» 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبانٍ عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال قد رصدت لها في الميزانية الخاصة بعام 2019.
وفي أواخر شهر يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بالسماح للرئيس دونالد ترامب المباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال وزارة الدفاع، لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.ورحب الرئيس الأمريكي بقرار المحكمة العليا الأمريكية، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» يقول: «نصر كبير بشأن الجدار..
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مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

عقوبات جديدة.. أمريكا تحاصر إيران في الفضاء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي، إذ قالت في بيان، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، مضيفا: "هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".
خفر السواحل بامريكا

مقتل 8 أشخاص جراء حريق في قارب سياحي بكاليفورنيا

أكدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في قارب أثناء رحلة سياحية مدتها ثلاثة أيام لأنشطة الغطس، بحسب وكالة "د ب أ". وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربارا، بيل براون، في مؤتمر صحفي، إنه تم انتشال 4 جثث، كما تم رصد 4 جثث أخرى في قاع المحيط قرب القارب الغارق.
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ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
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واشنطن توضح سبب زيارة بومبيو إلى بروكسل

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الإثنين، أسباب الزيارة التي سيقوم بها الوزير مايك بومبيو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وذكرت أورتاجوس، أن الزيارة تستهدف بحث العلاقات والتعاون عبر الأطلسي، من خلال لقاء المسئولين الأوروبيين في إطار دعم وتنسيق الأولويات المشتركة، وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج.
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مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات. ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.
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ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع «البنتاجون»، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا».
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البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
اردوغان-وترامب (3)

أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
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