إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد عودة ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ ص

نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص فى محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقية باتجاه الكريمات، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث أصيب كل من: جمال طلعت بكر، 19 سنة، بجروح وسحجات، ومحمد يوسف بكر، 16 سنة، بجرح فى الوجه، ومحمود يوسف بكر، 14 سنة، بسحجات وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم، وسميح عبد الرحمن محمد، 16 سنة، بسحجات وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم، ودعاء طلعت بدر، 30 سنة، بجروح