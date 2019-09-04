كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

كهربا

قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».

وتابع: «بعض المسؤولين في نادي الزمالك كانوا يشعرون بالغيرة بسبب حب اللاعبين لي، وهو ما كان يدفعهم لافتعال أزمات والزج باسمي بها لإثارة الجماهير ضدي». وواصل: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن يجب أن يعرف الجمهور أنني لم أتقاضى في موسمي الأول سوى مليون جنيه، وتنازلت