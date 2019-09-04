رياضة

كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
كهربا
كهربا
قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».
وتابع: «بعض المسؤولين في نادي الزمالك كانوا يشعرون بالغيرة بسبب حب اللاعبين لي، وهو ما كان يدفعهم لافتعال أزمات والزج باسمي بها لإثارة الجماهير ضدي». وواصل: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن يجب أن يعرف الجمهور أنني لم أتقاضى في موسمي الأول سوى مليون جنيه، وتنازلت
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خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
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علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
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مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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الزمالك يخطف هداف مونديال اليد من الأهلي

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن التعاقد مع حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، التى اقيمت في مقدونيا، والحاصل على جائزة هداف مونديال الناشئين 2019، بعد أن أحرز 51 هدفًا. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يذاع على قناة «المحور»، أن اللاعب سوف يشارك مع الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية شهر أغسطس الجاري.
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الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
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