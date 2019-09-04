مرتضى منصور لكهربا: «لو راجل تعالى الأهلي»

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

مرتضى منصور

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأبيض السابق، والمحترف حاليًا في صفوف أفيش البرتغالي. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، موجها حديثه لكهربا: «أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليا عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، للمرة الأخيرة بقولك لم نفسك انت وأبوك».

وتابع: «هو ده رد الجميل؟ أنت أخدت مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز لجمهور الزمالك، وتفضل تقول رسالة لجمهور الأهلي، طب لو راجل تعالى الأهلى، وأديك شفت مؤمن زكريا في الآخر ذلوه ورموه». وكان كهربا قد قال تليفزيونيا، مساء الثلاثاء: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن