رياضة

مرتضى منصور لكهربا: «لو راجل تعالى الأهلي»

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأبيض السابق، والمحترف حاليًا في صفوف أفيش البرتغالي. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، موجها حديثه لكهربا: «أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليا عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، للمرة الأخيرة بقولك لم نفسك انت وأبوك».
وتابع: «هو ده رد الجميل؟ أنت أخدت مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز لجمهور الزمالك، وتفضل تقول رسالة لجمهور الأهلي، طب لو راجل تعالى الأهلى، وأديك شفت مؤمن زكريا في الآخر ذلوه ورموه». وكان كهربا قد قال تليفزيونيا، مساء الثلاثاء: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن
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سباليتى

بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».
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كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».
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خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
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كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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الزمالك يخطف هداف مونديال اليد من الأهلي

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن التعاقد مع حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، التى اقيمت في مقدونيا، والحاصل على جائزة هداف مونديال الناشئين 2019، بعد أن أحرز 51 هدفًا. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يذاع على قناة «المحور»، أن اللاعب سوف يشارك مع الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية شهر أغسطس الجاري.
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الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
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