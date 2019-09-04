مرتضى منصور لكهربا: «لو راجل تعالى الأهلي»

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأبيض السابق، والمحترف حاليًا في صفوف أفيش البرتغالي.
وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، موجها حديثه لكهربا: «أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليا عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، للمرة الأخيرة بقولك لم نفسك انت وأبوك».
وتابع: «هو ده رد الجميل؟ أنت أخدت مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز لجمهور الزمالك، وتفضل تقول رسالة لجمهور الأهلي، طب لو راجل تعالى الأهلى، وأديك شفت مؤمن زكريا في الآخر ذلوه ورموه».
وكان كهربا قد قال تليفزيونيا، مساء الثلاثاء: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن
وتابع: «هو ده رد الجميل؟ أنت أخدت مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز لجمهور الزمالك، وتفضل تقول رسالة لجمهور الأهلي، طب لو راجل تعالى الأهلى، وأديك شفت مؤمن زكريا في الآخر ذلوه ورموه».
وكان كهربا قد قال تليفزيونيا، مساء الثلاثاء: «بالطبع استفدت من نادي الزمالك، الذي ساهم في نجوميتي، لكن يجب أن يعرف الجمهور أنني لم أتقاضى في موسمي الأول سوى مليون جنيه وتنازلت عن بقية مستحقاتي قبل انتقالي لاتحاد جدة، وأن أزمتي ليست معهم، فمشكلتي مع شخصين كانا يرغبان في إيذائي».
وأوضح: «الزمالك استفاد من إعارتي لاتحاد جدة بـ84 مليون جنيه، وأؤكد لجمهور نادي الزمالك أنني تلقيت وعودا زائفة أكثر من مرة في انتظار العقد الجديد».
واختتم كهربا: «جمهور الأهلي فوق رأسي، لقد رأيت منهم حبًا كبيرا رغم أنني لم أقدم شيئا لهم، أشكرهم على دعمهم، وإن شاء الله الخير قادم».