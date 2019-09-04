بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص

سباليتي

نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».

وتابع: «قيمة النادي الأهلي وأهميته، ستجعل أي مدرب يتعاقد معه النادي يتعرض لنفس الضغوط التي تعرض لها السويسري ريني فايلر». واستمر في حديثه: «التعاقد مع مدرب كبير صاحب سيرة ذاتية قوية ليس شرطا أو ضمانا للنجاح، فالأهم أن يكون المدرب متوافق مع المواصفات التي حددها النادي ولجنة التخطيط،