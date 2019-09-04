رياضة

بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ ص
سباليتي
سباليتي
نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».
وتابع: «قيمة النادي الأهلي وأهميته، ستجعل أي مدرب يتعاقد معه النادي يتعرض لنفس الضغوط التي تعرض لها السويسري ريني فايلر». واستمر في حديثه: «التعاقد مع مدرب كبير صاحب سيرة ذاتية قوية ليس شرطا أو ضمانا للنجاح، فالأهم أن يكون المدرب متوافق مع المواصفات التي حددها النادي ولجنة التخطيط،
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مرتضى منصور لكهربا: «لو راجل تعالى الأهلي»

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأبيض السابق، والمحترف حاليًا في صفوف أفيش البرتغالي. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، موجها حديثه لكهربا: «أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليا عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، للمرة الأخيرة بقولك لم نفسك انت وأبوك».
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كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».
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خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
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