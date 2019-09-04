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خلف 7 قتلى في الباهاما.. «دوريان» يقترب من فلوريدا

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما. وبحسب «سمكاي نيوز عربية» تأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل. وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته، أمس الثلاثاء.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون «قريبا بشكل خطر» من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الـ36 القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.وقال فيليب بريف ديفيز، زعيم المعارضة في الباهاما بعدما حلق بطائرة لخفر السواحل الأمريكي فوق أباكو «إنه مشهد مروع».وقال للصحفيين في مطار ناساو بعدما عاد من
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ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
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بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

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