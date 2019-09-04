القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المشادات والخلافات بين بوسى وطليقها بسبب تلك القضية.وفى يونيو الماضى، قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة بوسى، فى قضية اتهامها بالتهرب