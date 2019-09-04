«رشوة الدقي ونظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء
دعوى تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة ضد المتهمين بالإرهاب: تآمروا مع جهات معادية للدولة لإسقاط مؤسساتها وارتكاب جرائم بشعة وهم سرطان يجب استئصاله فورا
تحرير:سماح عوض الله
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، ويترأس الجلسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها
تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.
وتضمنت الوقائع قيام رئيس الحي بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطية من صاحب إحدى شركات المقاولات وعبر أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي توجب إزالته وهى التي تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
نظام التابلت
تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمها فى الطعن رقم 41624/73 قضائية، المقدم من عدد من أولياء الأمور، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.
أقام الدعوى عمرو عبد السلام وحميدو البرنس، المحاميان، وطالبا في جلسات سابقة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمها.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في ما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
تنفيذ أحكام الإعدام
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، التي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتّة وواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، ووصف تلك العناصر ومَن يناصرهم من الإرهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع.
تحمل الدعوى رقم 36234 لسنة 73 قضائية، وورد فيها أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة وتنظيمها الدولي حربًا إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنون المصريون والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.
قاتلة زوجها
تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ أولى جلسات جريمة القتل المتداولة إعلاميا، والتى شهدت تعدي سيدة في العقد السادس من عمرها، على زوجها بالضرب حتى توقفت عضلة قلبه وتوفي.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة "م. ع"، 52 سنة، إخصائية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية، ونسبت لها التحقيقات أنها ضربت المجني عليه زوجها "ك. ع"، عمدًا، ضربًا بالأيدي رغم كونها على دراية مسبقة بحالته المرضية وأنه يعاني من أمراض الشيخوخة وضغط الدم والشرايين فأحدثت به إصابات أدت إلى سقوطه صريعًا ولم تقصد بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.