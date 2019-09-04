جريمة

«رشوة الدقي ونظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

دعوى تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة ضد المتهمين بالإرهاب: تآمروا مع جهات معادية للدولة لإسقاط مؤسساتها وارتكاب جرائم بشعة وهم سرطان يجب استئصاله فورا
تحرير:سماح عوض الله ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، ويترأس الجلسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها
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اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
جثة

طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

قتيلان و7 مصابين في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، البداية عندما تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغا بحادث تصادم سيارتين ملاكى وجامبو بالكيلو 170 طريق الضبعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة الجامبو الطريق على الملاكى أثناء سيرها على الطريق مما أدى إلى حدوث التصادم، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص فى محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقية باتجاه الكريمات، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
أحمد-وزينب

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
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