كيشو وسمر في كازاخستان للمشاركة فى بطولة العالم

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

محمد إبراهيم «كيشو»

غادر المصارع محمد إبراهيم «كيشو»، والمصارعة سمر حمزة، القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة، والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى، ويسبق البطولة معسكر تدريبى، علمًا بأن بطولة العالم من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس. سمر حمزة أعربت في تصريحات سابقة عن سعادتها بفوزها ببرونزية المصارعة، في دورة الألعاب الإفريقية التى استضافتها المغرب، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، وقالت: "برونزية الألعاب الإفريقية أعتز بها، وأشعر بأنى أسير بخطوات ثابتة نحو أولمبياد طوكيو 2020".

كما أعرب محمد إبراهيم «كيشو»، في تصريحات سابقة، عن سعادته بفوزه بذهبية وزن 67 بعد تغلبه على بطل تونس (8-0)، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، فى دورة الألعاب الإفريقية. وأشاد محمد إبراهيم «كيشو»، وسمر حمزة، بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من أطراف المنظومة الرياضية، بدايةً

كما أعرب محمد إبراهيم «كيشو»، في تصريحات سابقة، عن سعادته بفوزه بذهبية وزن 67 بعد تغلبه على بطل تونس (8-0)، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، فى دورة الألعاب الإفريقية.



وأشاد محمد إبراهيم «كيشو»، وسمر حمزة، بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من أطراف المنظومة الرياضية، بدايةً من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة.



كما أشاد الثنائي بأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأولمبى الذى ينتمي إليه كيشو وسمر، وروابط الرياضية، الوكيل الحصرى لهما، وقد توجت هذه المساندة بذهبية كيشو وبرونزية سمر فى دورة الألعاب الإفريقية التى استضافتها المغرب أغسطس الماضى.

