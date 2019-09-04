رياضة

كيشو وسمر في كازاخستان للمشاركة فى بطولة العالم

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
محمد إبراهيم «كيشو»
محمد إبراهيم «كيشو»
غادر المصارع محمد إبراهيم «كيشو»، والمصارعة سمر حمزة، القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة، والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى، ويسبق البطولة معسكر تدريبى، علمًا بأن بطولة العالم من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس. سمر حمزة أعربت في تصريحات سابقة عن سعادتها بفوزها ببرونزية المصارعة، في دورة الألعاب الإفريقية التى استضافتها المغرب، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، وقالت: "برونزية الألعاب الإفريقية أعتز بها، وأشعر بأنى أسير بخطوات ثابتة نحو أولمبياد طوكيو 2020".
كما أعرب محمد إبراهيم «كيشو»، في تصريحات سابقة، عن سعادته بفوزه بذهبية وزن 67 بعد تغلبه على بطل تونس (8-0)، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، فى دورة الألعاب الإفريقية. وأشاد محمد إبراهيم «كيشو»، وسمر حمزة، بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من أطراف المنظومة الرياضية، بدايةً
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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اشرف-صبحي

صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
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