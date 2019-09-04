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صحف الإمارات تبرز خسارة جونسون وذكرى «غدر 4 سبتمبر»

الصحف كشفت عن تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإعلان الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم اكتمال المشاورات حول بعض الوزارات
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدرت خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أغلبيته البرلمانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، وأطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت مانشيتات الصحف ذكرى "غدر 4 سبتمبر". وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غالبيته في مجلس العموم قبيل تصويت حاسم حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.
ويعتقد النواب أن لديهم العدد الضروري لفرض الخطة التي يدعمها حزب العمال المعارض وإمكانية إرجاء بريكست حتى 31 يناير 2020. وذكرت صحيفة "الخليج" أن تلك الخسارة تأتي قبل تصويت حاسم لإرجاء "الخروج" من أوروبا، في وقت طالبت فيه واشنطن بروكسل، بالتفاوض بحسن نية مع لندن. ووسط أجواء متوترة، في مجلس العموم، ألقى
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نبيل- القروي (2)

محكمة تونسية ترفض طلبا للإفراج عن مرشح رئاسي

رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى نبيل القروي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». ?والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.
طائرة-مسيرة (4)

التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وزارة-الخارجية-اللبنانية

لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".
الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
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جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

قبل تصويت بريكست.. جونسون يخسر الغالبية البرلمانية

بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مأزق وربما لن يكون الأول، فالرجل الذي يستهل أول أيام إدارته للحكومة بصدامات، خسر غالبيته البرلمانية، قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا، موضحا في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا"، فيما أعرب الليبراليين الديمقراطيين، في بيان أيضا، عن سرور لإعلان النائب إلى صفوف الحزب، بحسب سكاي نيوز.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تلوح بالتصعيد وخروقات في إدلب

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تطورات الأزمة بين لبنان وإسرائيل وتناولت آخر الأوضاع في سوريا كما طالعتنا الصحف بالشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية وفصائل مسلحة، أطلقوا أمس، عدة قذائف صاروخية على ريف إدلب، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة حول سوريا بأنقرة 16 الجاري.
صحف سعودية

صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
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