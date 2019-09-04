صحف الإمارات تبرز خسارة جونسون وذكرى «غدر 4 سبتمبر»

الصحف كشفت عن تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإعلان الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم اكتمال المشاورات حول بعض الوزارات

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

تصدرت خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أغلبيته البرلمانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، وأطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت مانشيتات الصحف ذكرى "غدر 4 سبتمبر". وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غالبيته في مجلس العموم قبيل تصويت حاسم حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.

ويعتقد النواب أن لديهم العدد الضروري لفرض الخطة التي يدعمها حزب العمال المعارض وإمكانية إرجاء بريكست حتى 31 يناير 2020. وذكرت صحيفة "الخليج" أن تلك الخسارة تأتي قبل تصويت حاسم لإرجاء "الخروج" من أوروبا، في وقت طالبت فيه واشنطن بروكسل، بالتفاوض بحسن نية مع لندن. ووسط أجواء متوترة، في مجلس العموم، ألقى

ويعتقد النواب أن لديهم العدد الضروري لفرض الخطة التي يدعمها حزب العمال المعارض وإمكانية إرجاء بريكست حتى 31 يناير 2020.



وذكرت صحيفة "الخليج" أن تلك الخسارة تأتي قبل تصويت حاسم لإرجاء "الخروج" من أوروبا، في وقت طالبت فيه واشنطن بروكسل، بالتفاوض بحسن نية مع لندن.



ووسط أجواء متوترة، في مجلس العموم، ألقى جونسون كلمة، ندد فيها بمحاولات النواب عرقلة إستراتيجيته الخاصة بمعركة "بريكست"، واصفا ذلك بـ"الاستسلام"، ومعتبرا أنه يضعف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "الاتحاد" تحت عنوان "بريطانيا: زلزال سياسي مع خسارة جونسون للأغلبية" إلى خطورة الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، مع خسارة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الأغلبية مساء أمس.

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مساء الثلاثاء في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر تفاديا لحصول "بريكست" من دون اتفاق.





وبالانتقال إلى سوريا، أفادت صحيفة "البيان" تحت عنوان "تصاعد الغضب ضد النصرة والجولاني في إدلب"، أن الضغوط الشعبية على هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) تتزايد بعد خسارة معظم مناطق الشمال لصالح الجيش السوري، وسط اتهامات للهيئة باللعب على تناقض المصالح الإقليمية حول الشمال السوري وفرض الأمر الواقع على المدنيين في ريف إدلب.

وفي رد فعل شعبي على ممارسات "جبهة النصرة"، وزعيمها أبو محمد الجولاني، خرجت مسيرات في مدن وقرى بإدلب ترفض سيطرة الهيئة على مناحي الحياة في المدينة وريفها، خصوصا ما يسمى حكومة الإنقاذ التي شكلتها الهيئة.





وحول الأوضاع في السودان، تناولت "الخليج" تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإعلان الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم اكتمال المشاورات حول بعض الوزارات، بينما أعلن مجلس السيادة عن تفهمه أسباب التأخير، الذي صاحب إعلان الحكومة الجديدة المرتقبة لإدارة الفترة الانتقالية، وتعهد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، وشدد على أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير. وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا، أمس الثلاثاء، بحضور حمدوك.

بينما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أكد أمس، أن الظرف ملائم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأشار حمدوك، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أنه "لا بد أن نعمل على تعزيز الإنتاج، حتى نعتمد على مواردنا بدلا من المساعدات".

وقال: "صممت في أثناء حواري مع الحرية والتغيير، على أن تكون الحكومة مُشكّلة من الكفاءات"، ملمحا إلى أنه ناقش أهمية تمثيل النساء في الحكومة مع قوى الحرية والتغيير.

وتحت عنوان "فضيحة جديدة للدوحة بقيمة 350 ألف دولار"، أوضحت "الاتحاد" أن موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، كشف عن أن حكومة الدوحة دفعت 350 ألف دولار إلى سفير صربي سابق للتوسط لها وتنسيق اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وذلك من أجل التواصل مع الإدارة الأمريكية وحفظ العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن السفير السابق حصل على 7 دفعات، كل واحدة بـ50 ألف دولار، حيث كانت أول عملية في 8 يناير 2019، والثانية في 19 فبراير، والثالثة في 5 مارس، والرابعة في 2 أبريل، والخامسة في 3 مايو، والسادسة في 11 يونيو، والسابعة في 2 يوليو.



وبالانتقال إلى إيران وتحت عنوان "عقوبات أمريكية جديدة على وكالة الفضاء الإيرانية"، أشارت "الخليج" إلى أن أمريكا فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضحت أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.



وذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض أمس، إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وحذر من أن بلاده ستخفض -كما كان مقررا- التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم يحدث اختراق في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين، بينما قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20%، في غضون يومين.

وعبر روحاني، خلال خطاب له أمام مجلس الشورى الإيراني، عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد، سيكون جوابنا دائما الرفض".

وتحت عنوان "غدر 4 سبتمبر منعرج حاسم لإستراتيجية التحالف في اليمن"، ذكرت "الخليج" أنه تحل اليوم الموافق الرابع من سبتمبر، الذكرى الرابعة للجريمة الغادرة التي تعرض لها تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أثر هجوم صاروخي استهدف معسكرا في منطقة صافر بمحافظة مأرب شرقي اليمن، ما أسفر عن استشهاد 45 من ضباط وجنود القوات الإماراتية، إضافة إلى 10 جنود سعوديين و5 من البحرين و32 يمنيا.



وقد زادت تلك "الخيانة العظمى" من تصميم التحالف العربي على المضي في أهدافه وتحرير اليمن من التمرد الحوثي وملاحقة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، خصوصا في المحافظات الجنوبية.



وتحت عنوان "وسم #غدر_4 سبتمبر يفضح الخيانة" أفادت "البيان" أن مغردين خليجيين وعربا عبروا عن تضامنهم مع ضحايا الغدر الحوثي الإخواني، في 4 سبتمبر 2015، إذ تحل اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد كوكبة من أبطال التحالف العربي في اليمن، امتزجت فيها دماء جنود الإمارات والسعودية والبحرين واليمن.

وأطلق مغردون هاشتاج "#غدر_4 سبتمبر"، وتفاعل معه آلاف المغردين، بأشكال مختلفة، سواء عبر كتابة أفكار وانطباعات عن واقعة الغدر أو إرفاق مقاطع فيديو توضح إنجازات التحالف في اليمن، ورسوخ التحالف الإماراتي السعودي ضد الطامعين في المنطقة.