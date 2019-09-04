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«تعدد اللغات».. شعار اليوم الدولي لمحو الأمية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
محو الأمية
محو الأمية
تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في مقرها في باريس يوم الاثنين المقبل، فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية، وتقيم بهذه المناسبة مؤتمراً دولياً وحفلاً رسمياً لتوزيع الجوائز الدولية لمحو الأمية، والتي ستمنح هذا العام لمشاريع من الجزائر وكولومبيا وإندونيسيا وإيطاليا والسنغال. وخصصت الجائزة في نسختها لعام 2019 لتكريم الأعمال المتميزة في إطار الموضوع المختار لهذا العام وهو «محو الأمية والتعددية اللغوية»، حيث يعد تبني التنوع اللغوي في تطوير التعليم ومحو الأمية أمراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المنظمة أنه نظراً للتحديات التي فرضها عصر العولمة على التعددية اللغوية، فإن قرابة 40 % من سكان العالم يفتقرون إلى التعليم باللغات التي يتحدثون بها أو يفهمونها وتمثّل هذه النسبة مشكلة خطيرة أمام الجهود التي تبذلها اليونسكو لمحو الأمية بلغة المتعلمين الأم. وتقدم اليونسكو جائزتها للاستراتيجية الوطنية
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النقيب-عمر-ياسر‎

إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
إعصار - أرشيفية

أمريكا تعلن حظر التجوال في فلوريدا وجورجيا وكارولينا

أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجوال في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا، تحسبا لإعصار «دوريان» المدمر. وذكرت قناة الحرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال يهدف إلى تقليص الخسائر البشرية بسبب الإعصار المدمر. وكان الإعصار دوريان قد سبب دمارا هائلا في جزر الباهاما. وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتلت إحدى أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان، ومبانيَ مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب.
تجميد-البويضات (4)

«الإفتاء» ترد: هل عملية تجميد البويضات جائزة شرعا؟

قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى. ووضعت دار الإفتاء، فى أحدث فتاواها، عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى.
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محو-الامية

لماذا فشل مشروع محو الأمية في تعليم 18 مليون مواطن؟

الخطوات التي تقدم عليها الدولة حاليا، أملًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن ثم النهوض بحياتهم، وإن لم تكن لها آثار مباشرة حاليا، إلا أنها -حسب رؤية الدولة- ستكون ثمارها قريبًا وخلال سنوات قليلة مقبلة، ومصر تعد في مقدمة دول العالم من حيث "تفشي" نسبة الأمية، والقضاء عليها من أهم الركائز التي تنهض بحياة المواطن، فمن لم يقدر على القراءة والكتابة من الصعب أن يدرك أو ينعم بأي تغيير تحقق أو سيتحقق، ورغم كل الجهود وتعديلات القوانين لمكافحة الأمية، فإن الحديث عن "محو الأمية" يعود بنا دائمًا إلى المربع صفر.
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