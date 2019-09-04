اليوم بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

كأس العالم

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022: إثيوبيا X ليسوتو الساعة 3:00 عصرًا. إريتريا X ناميبيا الساعة 3:00 عصرًا. بوروندي X تنزانيا الساعة 3:00 عصرًا. جنوب السودان X غينيا الاستوائية الساعة 4:00 عصرًا. موريشيس X موزمبيق الساعة 4:30 عصرًا. جيبوتي