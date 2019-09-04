الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
الإسماعيلي
نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد.
الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي من الزمالك، وبيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي، وشيلونجو ومحمد حمدي زكي من سموحة، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي العراقي همام طارق وخليل حجي "نيمار" وإبراهيم أبو اليزيد.
في المقابل رحل عن الدراويش كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي،
ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي من الزمالك، وبيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي، وشيلونجو ومحمد حمدي زكي من سموحة، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي العراقي همام طارق وخليل حجي "نيمار" وإبراهيم أبو اليزيد.
في المقابل رحل عن الدراويش كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي، وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي، وطارق طه لبيراميدز.
كما تعاقد النادي الإسماعيلي مع المدير الفني الجديد للفريق، الصربي ميودراج يسيتش، الذي سيتقاضى 24 ألف دولار راتبا شهريا، مع تحديد قيمة الشرط الجزائي براتب 3 أشهر.
وسبق أن حقق ميودراج بطولة كأس بلغاريا والدوري مع سيسكا صوفيا والثلاثية المحلية مع اتحاد طرابلس ودرب الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي.