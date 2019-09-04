الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

الإسماعيلي

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.

ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي من الزمالك، وبيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي، وشيلونجو ومحمد حمدي زكي من سموحة، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي العراقي همام طارق وخليل حجي "نيمار" وإبراهيم أبو اليزيد. في المقابل رحل عن الدراويش كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي،