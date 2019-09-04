رياضة

الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي من الزمالك، وبيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي، وشيلونجو ومحمد حمدي زكي من سموحة، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي العراقي همام طارق وخليل حجي "نيمار" وإبراهيم أبو اليزيد. في المقابل رحل عن الدراويش كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي،
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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الزمالك-وديكيدها‎ (7)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الزمالك-وديكيدها‎ (3)

الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.
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مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.
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