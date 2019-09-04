قتيلان و7 مصابين في حادثي تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، البداية عندما تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغا بحادث تصادم سيارتين ملاكى وجامبو بالكيلو 170 طريق الضبعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة الجامبو الطريق على الملاكى أثناء سيرها على الطريق مما أدى إلى حدوث التصادم، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

كما لقى موظف ونجله مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند الكيلو 133 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث