جريمة

قتيلان و7 مصابين في حادثي تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
حادث تصادم
حادث تصادم
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، البداية عندما تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغا بحادث تصادم سيارتين ملاكى وجامبو بالكيلو 170 طريق الضبعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة الجامبو الطريق على الملاكى أثناء سيرها على الطريق مما أدى إلى حدوث التصادم، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
كما لقى موظف ونجله مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند الكيلو 133 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث
اقرأ المزيد
اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
جثة

طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

«رشوة الدقي ونظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، ويترأس الجلسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص فى محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقية باتجاه الكريمات، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org