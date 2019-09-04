رياضة

سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
وقرر مجلس المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسه، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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ماشود سالي

ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
فرحة-المصرى

الخولي رئيسًا لبعثة المصري في زنجبار

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، استعدادا لمواجهة نادي ماليندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020). ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري البورسعيدي، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.
وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك: تأجيل السوبر الإفريقي في صالحنا

تحدث طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال (الترجي التونسي) وبطل الكونفيدرالية (الزمالك) إلى أجل غير مسمى، وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «التأجيل في صالح الزمالك قلبا وقالبا، حتى يكون الفريق وكل اللاعبين في كامل جاهزيتهم، ونواجه الترجي في وقت جيد، ويستطيع اللاعبون تحمل المسؤولية»، مضيفا: «بإذن الله يتوج الفريق بلقب السوبر ويضيفه إلى جوار الكونفيدرالية».
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