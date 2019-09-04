سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

المصري البورسعيدي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

وقرر مجلس المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسه، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات

وقرر مجلس المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسه، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.



وبدأ الخولي، اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كل رحلة الفريق بزنجبار، تلك الجزيرة الواقعة أمام السواحل الشرقية لتنزانيا.



وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك.

